İspanya'da çevreci aktivistler ülkenin iki büyük partisinin binalarına siyah boya attı

Madrid'de öğleden sonra gerçekleştirilen çevreci aktivistlerin eyleminde, iktidardaki koalisyonun büyük ortağı PSOE ile ana muhalefetteki PP'nin merkez binalarının girişlerine siyah boyalar atıldı.

Aktivistler, iklim değişikliğine karşı mücadelede siyasi partilerin "aldatmacalarından ve boş umutlarından bıktıklarını" ifade ederek, politikacıları tarım, gıda ve elektrik şirketlerinin yaptığı "yağma ve kirlilikten" sorumlu olmakla suçladı.

İspanyol polisi, olayla ilgili Futuro Vegetal'dan 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

PSOE ve PP ise yaptıkları ayrı açıklamalarda, İspanyol vatandaşlarının meşru siyasi temsilcileri olduklarını vurgulayarak, siyasi oluşumlara yönelik her türlü şiddet ve sindirme eylemini kınadıklarını belirtti.

İspanya'da çevreci gruplar daha önce meclis binası önünde ya da Prado Müzesi'nde de benzer eylemler yapmıştı.