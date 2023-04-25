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Dünya
AA 25.04.2023 02:07

Mısır: Hartum'da bir diplomatımız öldürüldü

Mısır, Hartum Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatının öldürüldüğünü açıkladı.

Mısır: Hartum'da bir diplomatımız öldürüldü

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, öldürülen diplomatın İHartum Büyükelçiliğinde İdari Ateşe Yardımcısı olduğunu belirtti.

İdari Ateşe Yardımcısı Muhammed el-Garravi'nin ülkedeki Mısırlıların tahliye işlemleri için evinden elçilik binasına gittiği bir sırada öldürüldüğü belirtilen açıklamada, taziye dileklerinde bulunuldu.

Sudan ordusunun dün erken saatlerde yaptığı ilk açıklamada, Mısır Savunma Ateşe Yardımcısı'nın Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği belirtilmiş daha sonra yapılan düzeltmede isyancı milislerin ateşi sonucu ölen Mısırlının İdari Ateşe Yardımcısı olduğu kaydedilmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

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Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Sudan'daki çatışmalarda şimdiye kadar en az 427 kişinin öldüğünü, 3 bin 700'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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