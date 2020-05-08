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Suriye'de molozlar arasında iftar
Onlar için bu ramazan buruk geçiyor. Ne yakınlarıyla birlikteler ne de evlerinde yemek yiyebiliyorlar. İşte Suriyelilerin molozlar arasındaki iftarı...
Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarıyla hem yakınlarını hem de evlerini kaybettiler.
Suriyeliler zor şartlara rağmen oruç tutuyor. Sıra iftara geldiğinde ise bir zamanlar yuvaları olan molozlar arasında oruçlarını açıyorlar.
Onların ramazanı buruk geçse de ne çocuklar gülmekten ne de onlar birlik olmaktan vazgeçiyor.
Etiketler: suriye ramazan molozlar arasında iftarSon Güncelleme: 8 Mayıs 2020 Cuma 22:58
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