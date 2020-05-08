Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarıyla hem yakınlarını hem de evlerini kaybettiler.

Suriyeliler zor şartlara rağmen oruç tutuyor. Sıra iftara geldiğinde ise bir zamanlar yuvaları olan molozlar arasında oruçlarını açıyorlar.

Onların ramazanı buruk geçse de ne çocuklar gülmekten ne de onlar birlik olmaktan vazgeçiyor.