Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gıda Güvenliği ve Zoonoz Uzmanı Peter Ben Embarek, video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, kedi ve gelinciklerin virüse enfekte olabileceğini belirterek, bununla birlikte COVID-19'un hayvanlarla bağlantısı konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Wuhan'daki deniz ürünleri gıda pazarının COVID-19 salgınının ortaya çıkmasındaki rolüne değinen Embarek, "Açık bir şekilde pazar yeri bunda (salgında) bir rol oynadı. Ama hangi rolü oynadı, bilmiyoruz" dedi.

"Konu derinlemesine incelenmeli"

Embarek, virüsün çıkış noktasının Wuhan'daki pazar yeri olabileceği gibi, pazar yerinde ve çevresinde tesadüfen saptanmış olabileceğine de dikkat çekti.

COVID-19'un kaynağının yarasalar olduğunu ama bu konunun da derinlemesine incelenmesi gerektiğini anlatan Embarek, "Belki, öncelikle havyanlar bu virüsü pazar yerine getirdi veya önceden virüs kapmış kişiler bu pazar yerini ziyaret etti" dedi.

Embarek, canlı hayvan pazarlarının dünya çapında milyonlarca insan için gıda ve geçim kaynakları sağlamada kritik öneme sahip olduğunu belirterek, yetkililere bu tür yerleri kapatmak yerine iyileştirme çağrısında bulundu.

"Çin'in laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var"

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ay başında COVID-19'un Wuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki iddialarını anlatmışlardı.

Trump, virüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıklamış, Pompeo da "Çin'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var. Size bunun (COVID-19) Wuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim" demişti.

Çin hükümeti, virüsün Wuhan'daki bir laboratuvarda üretildiği iddialarını yalanlıyor ve konunun siyasileştirildiğini savunuyor.