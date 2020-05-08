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Hartum'da sokağa çıkma yasağı 10 gün uzatıldı
[Fotoğraf: AA]
Sudan'da hükümet, başkent Hartum'da salgın nedeniyle alınan 3 haftalık sokağa çıkma yasağını, yarından itibaren 10 gün uzatma kararı aldı.
Sudan Egemenlik Konseyi üyesi ve Koronavirüsle Mücadele Yüksek Komisyonu Başkan Yardımcısı Sıddık Tavır, yaptığı basın açıklamasında, 9 Mayıs'tan itibaren Hartum'da sokağa çıkma yasağının 10 gün uzatıldığını belirtti.
Şehirler arası yolculuk ve gösteri yasağı gibi daha önceki yasakların süreceğini ifade eden Tavır, halka uyarı ve kararlarına uymaları çağrısında bulundu.
Hartum'da 18 Nisan'dan itibaren 3 hafta süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmişti.
Ülkede şimdiye kadar 930 kişide COVID-19 tespit edildi, 52 kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler: sudan koronavirüs hartum sokağa çıkma yasağıSon Güncelleme: 8 Mayıs 2020 Cuma 21:06
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