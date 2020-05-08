Ulusal basında çıkan haberlere göre, Batı Bölge Komiseri Anne Ng’etich, ülkenin Busia, Bungoma, Kakamega ve Vihiga vilayetlerinde büyük hasara yol açan sel felaketi nedeniyle yaklaşık 57 bin kişinin evsiz kaldığını ifade etti.

Bungoma ve Busia vilayetlerinde son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Ng’etich, yüzlerce kişinin yaralandığını, binlerce dönüm tarım arazisinin de zarar gördüğünü açıkladı.

Kenya'da son 3 haftada devam eden şiddetli yağışlar ve toprak kaymalarında 200'e yakın kişi yaşamını yitirdi.