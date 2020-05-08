ABD'nin New York eyaleti Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, "Artık ilk kez salgının önüne geçtiğimizi hissediyorum, canavarı kontrol edebileceğimizi gördük" dedi.

Salgının kontrol altına alındığını ancak virüsün henüz yok edilemediğini belirten Cuomo, sosyal mesafenin ve güvenlik önlemlerin uygulanmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Bir günde 216 ölüm

New York'ta son 24 saatte koronavirüs yüzünden 216 kişinin daha hayatını kaybettiğini vurgulayan Cuomo, virüs nedeniyle ölenler arasında 5 yaşında bir çocuğun da olduğunu söyledi.

Söz konusu çocuğun koronavirüs ile bağlantılı teşhis edilemeyen bir hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Cuomo, bu çocuk ölümünün ve virüsün çocukları nasıl etkilediğinin araştırılacağını anlattı.

Cuomo, ''Nadir de olsa çocukların koronavirüs yüzünden hastalandığı ve kawasaki hastalığı, toksik şok sendromuna benzer belirtiler gösterdiğini görüyoruz'' dedi.

Vaka sayısı 1 milyon 300 bine yakın

ABD'de salgının merkezi konumunda olan New York'ta, 25 binden fazla kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybederken, vaka sayısı 330 bine ulaştı.

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD genelinde 1 milyon 299 binden fazla kişi virüsten etkilenirken, 77 bin 559 kişi öldü.