Ne dünyanın önde gelen ekonomileriyle girişilen ticaret savaşı ne de bankacılık krizi. Amerikan ekonomisinde taşları, koronavirüs salgını yerinden oynattı.

Ülkedeki işsizlik rakamları her şeyi ortaya koyuyor. Nisanda işsizlik oranı yüzde 14,7'ye yükseldi. Sadece bir ay önce bu oran yüzde 4,4'tü. Ülkede işsizlik yardımı için başvuranlar da 7 haftada 33 milyonu geçti.

Ağır kriz dönemlerinde bile görülmedi

Dünyanın en büyük ekonomisinde işsizlikte böylesine hızlı bir artış, ağır kriz dönemlerinde bile görülmedi.

2008-2009 yıllarındaki küresel mali kriz döneminde, Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik oranı en fazla yüzde 10'a yükseldi.

Küresel mali krizden sonraki 11 yılda sağlanan istihdam artışı ise, kısa sürede yok olmaya yakın duruyor.

En keskin daralma

ABD'de 2020 başındaki büyüme beklentisi de yerini daralmaya bıraktı. Yılın ilk çeyreğinde Amerikan ekonomisi yüzde 4,8 daraldı. Bu, Amerikan ekonomisinde 10 yılı aşkın süre içindeki en keskin daralma oldu.

Şimdi Amerikan yönetimi, salgın kontrol altına alındıktan sonra ekonominin hızlı bir şekilde toparlanmasını ümit ediyor.