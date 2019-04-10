TRT World, Suriye'de, Esed rejimine ait hapishanelerinde yaşanan işkenceleri "Sesimi duyan yok mu?" adıyla rapor haline getirdi.

Halil Devan tarafından hazırlanan ve tanıklarla görüşülen raporda, rejim askerlerinin cinsel istismarı ve tecavüzü bir cezalandırma yöntemi olarak kullandığına dikkat çekiliyor.

Ancak Esed rejiminin hapishanelerde uyguladığı eziyetler taciz ve tecavüzle sınırlı değil.

Kadın mahkumlara, yakınlarına yapılan işkenceler dinletildi, rutin olarak kan üzerinde yürütüldü ve hücrelere kapatılarak psikolojik işkence yapıldı.

Tanıklıklarla belgelenen zulüm, Suriye rejiminin, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku'nu ihlal ettiğini ortaya koyuyor.

Kaynak: TRT World