Fransa'nın hazırlayıp sunduğu ve oy birliğiyle kabul edilen karara göre, 2012'deki iç savaş nedeniyle şu ana kadar ülkedeki kontrolü tam sağlayamayan OAC hükümetinin, 30 Haziran'dan önce güvenlik reformu, silahsızlandırma programı, silahlı grupların etkisizleştirilmesi ve topluma kazandırılması ile silah ve mühimmat yönetimi için net bir protokolün oluşturulması adımlarını atması bekleniyor.

Bu süreçte atılan adımlar hakkında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres temmuz ayında rapor hazırlayacak.

Raporun BMGK'den olumlu not alması halinde Bangui yönetimi, BM'ye bildirmek suretiyle bazı kategorilerdeki silahları edinebilecek.

Raporun sunulmasının ardından BMGK 30 Eylül'e kadar ambargonun uzatılıp uzatılmaması hakkında nihai kararını verecek.

Ambargonun kaldırılması durumunda, ordunun daha kapsamlı donatılacağı ve hükümetin, yüzde 80'i silahlı grupların elindeki ülke topraklarının kontrolünü almada üstünlük sağlayacağı belirtiliyor.

OAC krizi

Ülkede 2013 yılında Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat'ta imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında, silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.

Kaynak: AA