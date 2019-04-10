Tayland'ın dünyaca ünlü Puket adasında sahile yakın olan havalimanında selfie çekme yasağını ihlal edenlerin, idamla bile yargılanabileceği iddiaları gündemde.

Havalimanı yetkililileri, turistlerin, pilotların dikkatini dağıtarak kazalara neden olma tehlikesi nedeniyle, havalimanına yakınlığı açısından turistlerin uğrak yeri haline gelen sahilin bir kısmının kapatılmasının gerektiğini söyledi.

Yasağı duyuran Puket Uluslararası Havalimanı yöneticisi Wichit Kaeothaithiam, "İnsanlar ve turistlerin fotoğraf çektirmek için uçak pistinin bulunduğu bu alana girmesine izin verilmeyecek" dedi.

Kaeothaithiam ayrıca, yasağı ihlal edenlerin idamla bile yargılanabileceğini savundu.

Sahilin kapatılması da turistlerin sayısında azalmaya yol açacağı için ayrı bir sorun olarak görülüyor.

Kaynak: Daily Mail