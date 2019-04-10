ABD Başkanı Donald Trump’ın İç Güvenlik Bakanlığında (DHS) yaptığı üst düzey operasyon sonuç vermeye devam ediyor.

İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen’in, sınırda kaçak göçmen sıkıntısı nedeniyle istifa etmesinin ardından, teknik olarak yerine geçmesi beklenen Claire Grady de istifasını verdi.

Grady’nin istifasını, Trump’ın teammülleri ihlal ederek kendisinin yerine Gümrük ve Sınır Koruma Başkanı Kevin McAleenan’ı İç Güvenlik Bakanlığı görevine getirmesi nedeniyle verdiği belirtildi.

Grady, Savunma ve İç Güvenlik Bölümlerinde 28 yıldan fazla deneyime sahip üst düzey memurdu. Henüz açıklanmasa da Gizli Servis Müdürü Randolph Alles’in de istifa ettiği bilgileri geliyor.

Kaynak: Reuters, İHA