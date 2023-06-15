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Dünya
AA 15.06.2023 07:17

Sudan'ın Batı Darfur eyaleti valisi Abbeker, paramiliter HDK tarafından öldürüldü

Sudan'ın batı komşusu Çad sınırındaki Batı Darfur eyaleti valisi Hamis Abdullah Abbeker öldürüldü.

Sudan'ın Batı Darfur eyaleti valisi Abbeker, paramiliter HDK tarafından öldürüldü
[Fotograf: AA]

Sudan ordusundan yapılan açıklamada, "Silahlı kuvvetler, Batı Darfur eyaleti valisi Hamis Abbeker’i kaçırıp öldüren Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) milislerinin hain eylemini en güçlü şekilde kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "HDK, bu vahşi eylemle barbarlık siciline yeni bir sayfa ekledi. HDK'nin Sudan halkına karşı işlediği bu alçak suçlar, ülke tarihinde daha önce görülmedi." ifadesine yer verildi.

Öldürülen valinin Sudan hükümetinin 2020 yılında silahlı gruplarla imzalanan Cuba Barış Anlaşması'nı imzalayan liderlerden biri olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, bu bağlamda ordu ile "isyancı" HDK arasındaki çatışmayla hiçbir ilgisi olmadığının altı çizildi.

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Sosyal medyada, valinin Batı Darfur eyaletinin Cuneyne kentindeki konutundan HDK mensuplarınca alındığını gösteren görüntüler yayınlanmıştı.

Sudan Doktorlar Sendikasından yapılan açıklamada, "Sağlık sistemi ve kamu hizmetlerinin çökmesi, insani yardım kuruluşlarının hizmet dışı kalması nedeniyle Batı Darfur eyaletinin merkez şehri Cuneyne, ölüm kokusundan başka bir şey olmayan bir hayalet şehre dönüştü." ifadesi kullanılmıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK), 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK’nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

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