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Dünya
AA 15.06.2023 06:48

Alman Meclisi Bütçe Komisyonundan Arrow-3 hava savunma sisteminin alımına yeşil ışık

Almanya’da Federal Meclis (Bundestag) Bütçe Komisyonu, hükümetin İsrail’den Arrow-3 hava savunma sisteminin alımı için girişimde bulunmasına onay verdi.

Alman Meclisi Bütçe Komisyonundan Arrow-3 hava savunma sisteminin alımına yeşil ışık
[Fotograf: Reuters]

Almanya Savunma Bakanlığının Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre, Federal Meclis Bütçe Komisyonu, Iris-T SLM hava savunma sisteminin alımının yanı sıra İsrail’den mühimmatıyla Arrow-3 hava savunma sisteminin temin edilmesi için girişimde bulunmasına izin verdi.

İki sistemin maliyeti, geçen yıl Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan hemen sonra Alman hükümetinin savunma harcamaları için ayırdığı 100 milyar euroluk fondan karşılanacak. Arrow-3'ün yaklaşık 4 milyar euro, Iris-T SLM sisteminin de 1 milyar euroya mal olacağı tahmin ediliyor.

Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack Zimmermann, Almanya’nın hava savunmada yeni döneme girdiğini belirterek, ülkesinin Arrow-3 sistemini alarak gelecekte askeri sorumluluğunu da yerine getireceğini ifade etti.

Alman Haber Ajansı DPA’nın haberine göre, Arrow-3'ün, Almanya’nın girişimiyle Avrupa hava savunmasının bir parçası olması hedefleniyor.

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