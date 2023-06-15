Kenya'da mayınlı saldırı: 8 polis öldü

Kuzey Doğu Bölge Komiseri John Otieno, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerini taşıyan araca mayınlı saldırı düzenlendiğini belirtti.
Otieno, "Bu saldırıda 8 polis memurunu kaybettik. Güvenlik güçleri ve yolcu araçlarını hedef alan saldırılarda, Eş-Şebab'dan şüpheleniyoruz." ifadesini kullandı.
Saldırının Somali sınırına yakın Garissa bölgesinde düzenlendiğini kaydeden Otieno, daha önce de aynı bölgede Eş-Şebab terör örgütünün saldırılar düzenlendiğini hatırlattı.
Somali'de saldırılarıyla gündemde olan Eş-Şebab, komşu ülke Kenya'da da saldırılar düzenliyor.