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Dünya
AA 15.06.2023 06:39

Kenya'da mayınlı saldırı: 8 polis öldü

Kenya'da polis aracının geçtiği sırada, yola döşenen mayının patlaması sonucu 8 polis öldü.

Kenya'da mayınlı saldırı: 8 polis öldü
[Fotograf: Reuters]

Kuzey Doğu Bölge Komiseri John Otieno, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerini taşıyan araca mayınlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Otieno, "Bu saldırıda 8 polis memurunu kaybettik. Güvenlik güçleri ve yolcu araçlarını hedef alan saldırılarda, Eş-Şebab'dan şüpheleniyoruz." ifadesini kullandı.

Saldırının Somali sınırına yakın Garissa bölgesinde düzenlendiğini kaydeden Otieno, daha önce de aynı bölgede Eş-Şebab terör örgütünün saldırılar düzenlendiğini hatırlattı.

Somali'de saldırılarıyla gündemde olan Eş-Şebab, komşu ülke Kenya'da da saldırılar düzenliyor.

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