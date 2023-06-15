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Dünya
AA 15.06.2023 06:17

Fox News'ün, Biden'a "diktatör özentisi" yakıştırması ABD'de gündem oldu

ABD haber kanalı Fox News'ün bir yayınındaki alt yazıda, Başkan Joe Biden için "diktatör özentisi" ifadesini kullanması Amerikan kamuoyunda geniş yer buldu.

Fox News'ün, Biden'a "diktatör özentisi" yakıştırması ABD'de gündem oldu
[Fotograf: Reuters]

ABD'de yayın yapan Fox News kanalı, dün, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mahkemeye çıkmasının ardından akşamki basın açıklamasını canlı verdiği sırada Biden'ın, Beyaz Saray'daki bir konuşma görüntüsünü Başkan için kullanılan "diktatör özentisi" alt yazısıyla verdi.

Fox News'ün en yoğun izlenen vakitlerinden akşam saatlerindeki yayınında, liderlerin konuşma görüntülerine yer verilen ikiye bölünmüş ekranda geçilen alt yazıda, "Diktatör özentisi, siyasi rakibini tutuklattıktan sonra Beyaz Saray'da konuşma yapıyor." ifadesi kullanıldı.

Amerikan basınında, Fox'un bu yakıştırması için "Amerikan muhafazakar yayını için bile şaşırtıcı" yorumu yapıldı.

Basındaki haberlere göre, bir Fox News yetkilisi konuya ilişkin "alt yazının hemen kaldırıldığını ve konunun ele alındığını" açıkladı.

Trump, dün, "gizli belgelerle" ilgili hakkında açılan dava kapsamında Miami'deki bir federal mahkemede hakim karşısına çıkmış, devlete ait gizli belgeleri sakladığına yönelik suçlamaları reddetmişti.

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ABD'deki teamüllere göre, suçlama yöneltilen kişilere gözaltı koşulları uygulandığından Trump'ın önce parmak izi alınmış ve ardından hakim karşısına çıkmıştı. Yaklaşık 50 dakika süren duruşmadan sonra Trump, dışarıda bekleyen destekçilerinin tezahüratları arasında araç konvoyuyla mahkeme binasından ayrılmıştı.

Trump, daha sonra New Jersey'e geçerek akşam saatlerinde kendisine ait Bedminster golf tesisinde, hakkındaki iddialarla ilgili konuşmuştu.

Trump: Derin devleti tamamen yok edeceğim
Trump: Derin devleti tamamen yok edeceğim

Başkan Biden ve Beyaz Saray ekibi, Trump'a yöneltilen suçlamalarla ilgili devam eden bir davayla ilgili yorum yapmayacaklarını açıklamıştı.

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