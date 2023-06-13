Trump tutuksuz olarak yargılanmaya devam edecek

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, yeniden hakim karşısına çıktı.

Miami'deki Trump Doral Resort'tan konvoyla ayrılan Trump, malikanesinde bulunan gizli belgelerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında kendisine yöneltilen 37 suçlamayla ilgili davanın ilk duruşması için Wilkie D Ferguson Adliyesi’ne geldi.

Trump, prosedür gereği adliyede kolluk kuvvetlerine teslim olmasının ardından gözaltına alındı.

Davada sanıklar arasında yer alan ve Trump'a yardım ettiği iddiasıyla 6 suçlama yöneltilen Trump’ın yardımcısı Walt Nauta’a da Trump ile birlikte adliyeye geldi.

Nauta da prosedür gereği adliyede kolluk kuvvetlerine teslim olmasının ardından gözaltına alındı.

TSİ 22.00 sularında başlayan duruşmada, Trump hakkındaki 37 suçlamanın tamamını reddetti.

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin tarihindeki en üzücü günlerden biri. Çöküşte olan bir milletiz” dedi.

Trump’ın duruşmanın ardından Miami Uluslararası Havalimanı'na geçerek, buradan ilerleyen saatlerde miting düzenleyeceği New Jersey’e gitmesi bekleniyor.

Trump destekçileri ve karşıtları adliyenin önünde toplandı

Polisin geniş güvenlik önlemleri adliye önünde çok sayıda Trump destekçisi ve karşıtı toplandı.

Trump karşıtları ellerinde “Trump’ı tutuklayın” yazılı pankartlar taşıdı.

Belgeler banyo, ofis ve yatak odasında bulundu

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde 8 Ağustos 2022'de FBI tarafından yapılan aramada devlete ait yaklaşık 100 gizli belge bulunmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Trump’a 37 ağır suçlama yöneltildi.

İddianamede Trump’ın belgeleri banyo, balo salonu, kiler, ofis ve yatak odası dahil olmak üzere malikanesinin birçok odasında sakladığı belirtildi.

İddianameye göre Trump, yetkisi olmayan şahıslara ABD askeri operasyonları hakkında gizli belgeler gösterdi.

Bu belgeler arasında başka bir ülkeye yönelik `saldırı planı` yer aldığı belirtilen iddianamede, 31 suçlamanın ulusal savunma bilgilerinin kasıtlı olarak saklanmasına ilişkin olduğu kaydedildi.

Diğer suçlamalar ise komplo kurmak, belgelerin geri alınmasını engelleme ve yalan beyanlarda bulunma olarak açıklandı.

İddianamenin kamuoyuna açıklanmasının ardından açıklama yapan Trump, Joe Biden yönetiminin Adalet Bakanlığı ve FBI'ı kendisini hedef alması için `silahlandırdığını` söyledi.

Trump’ın söz konusu davada suçlu bulunması durumunda hapis cezası alması bekleniyor.

Trump daha öncede hakim karşısına çıkmıştı

Trump, 4 Nisan’da New York’ta yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında `sus payı` ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkmıştı.

Trump, duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları dinledikten sonra 34 suçlamanın tümünü reddetmişti.