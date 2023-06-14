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Dünya
AA 14.06.2023 15:40

Sudan’da hayatını kaybeden sivillerin sayısı 958'e ulaştı

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında nisan ortasından bu yana süren çatışmalarda 958 sivilin öldüğü açıklandı.

Sudan’da hayatını kaybeden sivillerin sayısı 958'e ulaştı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Sudan Doktorlar Sendikası iki askeri gücün  59 gündür aralıksız çatıştığına dikkat çekri.

Sendikadan yapılan açıklamada, 15 Nisan’dan beri devam eden çatışmalarda 958 sivilin hayatını kaybettiği, 4 bin 746 kişinin yaralandığı belirtildi.

Cuneyne'deki durum felaket boyutunda

Ülkenin batısında Çad sınırındaki Cuneyne kentindeki insani krize de değinen sendika, çatışmaların çocuklar, kadınlar ve yaşlıların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivilin ölümüyle sonuçlandığını açıkladı.

Batı Darfur eyaletinin Cuneyne kentindeki durumu "felaket ve şimdiye kadarki en kötü durum" olarak nitelendiren sendika, hastanelerin hizmet dışı kalması ve iletişimin kopması nedeniyle kentteki kurbanların sayısını tam olarak belirlemenin mümkün olmadığını kaydetti.

Suudi Arabistan, Sudan'a insani yardım için konferans düzenleneceğini duyurdu
Suudi Arabistan, Sudan'a insani yardım için konferans düzenleneceğini duyurdu

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan'daki kriz için ABD ve Suudi Arabistan öncülüğünde başlatılan müzakereler sonuçsuz kalmış, alınan ateşkes kararları defalarca bozulmuştu.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar, Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu arasında iki hafta içinde bir görüşme yapılması konusunda arabulucularla anlaştıklarını, toplantıda ateşkes ile insani yardım konularının ele alınacağını açıklamıştı.

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