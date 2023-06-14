Çok Bulutlu 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.06.2023 15:20

Rus otomotiv üreticisi Avtovaz mahkum çalıştırmak istiyor

Rus otomotiv üreticisi Avtovaz, işçi açığını kapatmak için zorunlu çalışma cezası alan mahkumları çalıştırmayı planlıyor.

Rus otomotiv üreticisi Avtovaz mahkum çalıştırmak istiyor
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Rusya’nın Samara bölgesindeki Federal Hapishane Servisi'nden (FSİN) yapılan yazılı açıklamada, Avtovaz yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirildiği kaydedildi.

Avtovaz’ın üretimini eylüle kadar yüzde 28, ocak ayına kadar ise yüzde 40 artırmayı hedeflediğine işaret edilen açıklamada, “Görüşmede, zorunlu çalışma cezası alan mahkumların çalıştırılması ele alındı.” denildi.

Putin bazı sektörlerde işçi bulmanın zorlaştığını açıklamıştı

Açıklamada, bölgenin işgücü piyasasındaki zorlu durum nedeniyle şirketin FSİN temsilcisinden zorunlu çalışma cezası alan mahkumların çalıştırılması konusunda destek istediği belirtildi.

Rusya’da işsizlik oranı nisanda yüzde 3,3’e gerileyerek tarihin en düşük seviyesine inmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de nisanda yaptığı açıklamada bazı sektörlerde işçi bulmanın oldukça zorlaştığını kaydetmişti.

ETİKETLER
Rusya
Sıradaki Haber
Kazakistan 7 gündür orman yangınıyla mücadele ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:43
Mayon Yanardağı'ndaki volkanik akıntı aylarca devam edebilir
16:40
Siyez buğdayından yaptığı şekerpareler büyük ilgi görüyor
16:38
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin ve İngiltere'ye resmi ziyaret düzenleyecek
16:36
Kremlin: Rusya’ya saldırıları önlemek için Ukrayna askeri yapısının daha ileriye itilmesi gerek
16:30
Mersin'de erik toplamak isteyen kişi balkondan düşerek can verdi
16:23
Zonguldak'ta haksız kazanca 2 gözaltı
Ayasofya ve Sultanahmet Camii’lerinde karşılıklı ezan okuma geleneği
Ayasofya ve Sultanahmet Camii’lerinde karşılıklı ezan okuma geleneği
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Ankara'da sağanak su baskınlarına neden oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ