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Dünya
AA 14.06.2023 06:24

Suudi Arabistan, Sudan'a insani yardım için konferans düzenleneceğini duyurdu

Suudi Arabistan, Sudan'a ve bölgeye insani yardım için 19 Haziran'da uluslararası konferans düzenleyeceğini açıkladı.

Suudi Arabistan, Sudan'a insani yardım için konferans düzenleneceğini duyurdu
[Fotograf: AA]

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın 19 Haziran'da Sudan ve bölgeye insani yardımı desteklemek için üst düzey bir konferansa eş başkanlık edeceği bilgisi verildi.

Konferansa Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Katar, Mısır ve Almanya'nın katılacağı aktarılırken, ülkenin, Kral Selman bin Abdülaziz'in talimatıyla 100 milyon dolar değerinde insani yardımda bulunarak Sudan halkının yanında durduğu vurgulandı.

Sudan Ordu Komutanı, "çatışmayı sona erdiren bir çözümden yana olduklarını" söyledi
Sudan Ordu Komutanı, "çatışmayı sona erdiren bir çözümden yana olduklarını" söyledi

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nın, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK’nın ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

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