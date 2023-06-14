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Dünya
AA 14.06.2023 06:21

ABD, 4 ülkeden 300 binden fazla göçmenin geçici koruma statüsünü uzatma kararı aldı

ABD yönetimi, eski Başkan Donald Trump döneminde iptal edilen El Salvador, Honduras, Nepal ve Nikaragua'dan 300 binden fazla göçmenin geçici koruma statüsünün 18 ay uzatılacağını duyurdu.

ABD, 4 ülkeden 300 binden fazla göçmenin geçici koruma statüsünü uzatma kararı aldı
[Fotograf: Reuters]

ABD İç Güvenlik Bakanlığınca yapılan açıklamaya  göre, söz konusu 4 ülkeden göçmenler, uzatma süresi boyunca statülerine devam edebilmesi için yeniden kayıt yaptırabilecek.

İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yaptığı açıklamada, "geçici koruma statüsünün uzatılmasıyla halihazırda ABD'de bulunan ve çevresel felaketler nedeniyle ülkelerine geri dönemeyen El Salvador, Honduras, Nepal ve Nikaragua vatandaşı olan göçmenlere güvenlik ve koruma sunabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Buna göre, 4 ülkeden 300 binden fazla göçmenin geçici koruma statüleri 18 aylığına uzatılacak.

Eski ABD Başkanı Trump yönetimi, Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere El Salvador, Honduras, Nepal ve Nikaragua'dan göçmenlere geçici koruma statüsü verilmesine ilişkin yasal düzenlenmeyi kaldırmıştı.

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