Kamboçya'da genel seçimde oy kullanmayanların ileride aday olması yasaklanacak

Başkent Phnom Penh'de bir fabrikada konuşan Hun Sen, Kamboçya'daki seçim yasasının değiştirilmesine ilişkin planlarını duyurdu.

Muhalif siyasetçilerin, seçimleri boykot etmeleri veya geçersiz oy kullanmaları için halka çağrıda bulunduğunu belirten Hun Sen, muhaliflerin bu açıklamaları nedeniyle ülkenin seçim yasasını değiştirme konusunda "baskı hissettiğini" söyledi.

Hun Sen, bu kapsamda temmuzdaki genel seçimde oy kullanmayanların gelecek seçimlerde aday olmasının yasaklanacağını kaydederek, bu kişilerin aday olması yasaklansa bile hala oy kullanma hakkına sahip olacağını dile getirdi.

Yasayı değiştirmekle amacının kimseyi yenmek olmadığını vurgulayan Hun Sen, söz konusu kararı "seçimlerde aday olmak isteyenlerde sorumluluk duygusunu artırmak" amacıyla aldığını vurguladı.

Hun Sen, seçim yasasındaki değişikliğin genel seçim öncesi meclis onayına hazır olacağını kaydetti.

Ana muhalefet partisi seçime katılamayacak

Başbakan Hun Sen'in, 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasının ardından ülkede muhalefetin üzerindeki baskı giderek artmıştı.

Başkent Phnom Penh'teki mahkeme, 2017'de kapatılan Kamboçya Ulusal Kurtarma Partisinin (CNRP) o dönemdeki lideri ve 8 üst düzey üyesini en az 20 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 2017'de CNRP'yi kapatmış, partideki 118 ismi siyasetten menetmişti.

Hun Sen ve iktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP), 29 Temmuz 2018'de yapılan, ana muhalefet partisinin katılamadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı. 2022'deki yerel seçimde ise CPP yüzde 74,3, muhalefetteki Mum Işığı Partisi (CP) ise yüzde 22,3 oy almıştı.

Kamboçya'da yaklaşık 9 milyon 700 bin kayıtlı seçmen bulunuyor.

Ana muhalefetteki Mum Işığı Partisi (CP), seçime katılmak için gerekli başvuru evrakında eksiklikler olması nedeniyle seçime giremeyeceği açıklanmıştı.