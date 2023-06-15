Hindistan'ın Kolkata kentindeki uluslararası havalimanında yangın çıktı

Havalimanı'nın Twitter hesabında yapılan açıklamaya göre, uçuş öncesi kontrol noktasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı, bekleme salonunun dumanla dolması sebebiyle yolcular tahliye edildiği duyuruldu.

Ülkenin doğusundaki en büyük havalimanında çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığı, herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı, uçuş işlemlerinin de yeniden başladığı bilgisi verildi.

Netaji Subhash Chandra Bose Uluslararası Havalimanı'ndaki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.