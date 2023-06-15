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Dünya
AA 15.06.2023 06:54

Hindistan'ın Kolkata kentindeki uluslararası havalimanında yangın çıktı

Hindistan'ın Kolkata kentinde bulunan Netaji Subhash Chandra Bose Uluslararası Havalimanı'nda yangın çıktı.

Hindistan'ın Kolkata kentindeki uluslararası havalimanında yangın çıktı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Havalimanı'nın Twitter hesabında yapılan açıklamaya göre, uçuş öncesi kontrol noktasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı, bekleme salonunun dumanla dolması sebebiyle yolcular tahliye edildiği duyuruldu.

Ülkenin doğusundaki en büyük havalimanında çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığı, herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı, uçuş işlemlerinin de yeniden başladığı bilgisi verildi.

Netaji Subhash Chandra Bose Uluslararası Havalimanı'ndaki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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