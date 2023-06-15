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Dünya
AA 15.06.2023 06:50

Filistin Başbakanı Iştiyye: İsrail, Filistin yönetimini çöküşe götürmek için çabalıyor

ilistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Filistin yönetimini çöküşe götürmek için çabaladığını belirterek iki devletli çözüm vurgusu yaptı.

Filistin Başbakanı Iştiyye: İsrail, Filistin yönetimini çöküşe götürmek için çabalıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, Avrupa Birliği'nin (AB) Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Sven Koopmans ile bir araya geldi.

Iştiyye ve Koopmans ikilisi Filistin meselesinde barışı canlandırmanın yollarını ve iki devletli çözümü görüştü.

Iştiyye görüşmede, "İsrail hükümeti Filistin yönetimini çökertmeye ve yasadışı Yahudi yerleşimlerini güçlendirerek bağımsız bir Filistin devletinin kurulması olasılığını yok etmeye çalışıyor. Böyle bir dönemde, iki devletli çözüm seçeneğini korumak için acilen harekete geçilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Iştiyye, İsrail'in Filistin topraklarını ele geçirmenin yanı sıra, sınırları, geçişleri ve doğal kaynakları kontrol etmek için çalıştığını söyleyerek bu amaçlarla saldırılarına devam ettiğini söyledi.

Başbakan görüşmede, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Filistin barış sürecini yeniden canlandırma çabalarına övgüde bulundu.

Filistin Başbakanı Iştiyye, ayrıca, Filistin ve AB'nin, İsrail işgalinin sona erdirilmesi, 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması ve Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönüş hakkı konularında aynı siyasi çerçevede olduğunu ifade etti.

İki devletli çözüm

İspanya'nın başkenti Madrid'de 1991 yılında düzenlenen Orta Doğu Konferansı'yla başlayan "Orta Doğu Barış Süreci", Arap ülkelerinin "barışa karşı toprak" sloganıyla dillendirdiği iki devletli çözüm üzerine kuruldu.

Söz konusu çözüm ise İsrail'in 1967 yılında işgal ettiği Filistin topraklarının yanı sıra Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi'ni de içine alacak bir bağımsız Filistin devletinin kurulmasını kapsıyor.

Filistin-İsrail barış müzakereleri, İsrail'in eski tutukluları serbest bırakmayı ve işgalci yerleşimleri durdurmayı reddetmesi de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle Nisan 2014'ten bu yana askıya alındı.

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