11 Nisan'daki askeri darbe girişiminin ardından gerilimin dinmediği Sudan'da müzakere için yeni adım atıldı.

Muhalifler ile askeri konsey arasında kısa süre önce askıya alındığı duyurulan görüşmelerin, yeniden başlayacağı belirtildi.

Ancak bu adım sokakları mesken tutan muhalif grupların öfkesini dindirmek için yetersiz kaldı.

Başkent Hartum sokakları hafta sonunu hareketli geçirdi.

Gündüz karargah binası önünde kamp kuran muhalif göstericiler, hava kararınca kentin ana caddelerini trafiğe kapatarak sloganlar attı.

Kaynak: TRT Haber