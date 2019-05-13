İsmini vermek istemeyen Yemenli askeri kaynakların aktardığı bilgiye göre, Suudi Arabistan karşıtı gösterilere sahne olan Yemen’in El-Mehra kentinin eski valisi, Yemen Devlet Bakanı Şeyh Muhammed Abdullah Kada, bulunduğu Suudi Arabistan’dan 3 aydır ayrılamıyor.

Askeri kaynaklar, Devlet Bakanı Kada’nın durumunu Yemenli hükümet yetkililiklerine bildirdiğini ancak “Bekle” cevabı aldığını söyledi.

Suudi Arabistan’ın izlediği politikanın açık ve anlaşılır olmadığını belirten Yemenli kaynaklar, Bakan Kada’nın El-Mehra kentinde etkili bir şahsiyet olduğunu anlattı.

Kaynaklar ayrıca, Şeyh Muhammed Abdullah Kada'nın El-Mehra valisi olduğu dönemde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) güçlerinin kentte kendisine bağlı özel birlikler oluşturmasını engellediğini öne sürdü.

Kaynak: Arabi21