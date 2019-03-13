Yemen’in El-Mehra kentinde kabileler, Suudi Arabistan'ı kentte gerginliği artırmaması ve desteklediği güçleri kentin önemli bölgelerine konuşlandırmaması konularında uyardı.

El-Mehra kabileleri tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan’ın yapılan çağrılara uymaması halinde, kabilelerin "elleri bağlı durmayacağı" belirtildi.

Yemen yerel kaynaklarına göre, Suudi Arabistan kentte nüfuzunu artırmaya çalışıyor ve desteklediği güçler için yeni askeri kışlalar inşa ediyor.

Suudi Arabistan, son dönemde kentteki faaliyetleri nedeniyle halkın tepkisini çekerken, kabileler ile Suudi Arabistan destekli güçler arasında gerginlik yaşanıyor.

Kaynak: Al Jazeera