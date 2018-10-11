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BM Yemen konusunda Suudi Arabistan'ı bir kez daha uyardı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Yemen'deki bombardımanda çocukların hayatını kaybetmesinde sorumluluğu olanların yargılanmasını istedi.

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BM Yemen konusunda Suudi Arabistanı bir kez daha uyardı

Birleşmiş Milletler Suudi Arabistan’ın Yemen saldırılarına sert tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suudi Arabistan’ın Yemen'deki sivil hedeflere yönelik ölümcül hava saldırılarını durdurmasını istedi. Komiserlik, ayrıca Yemen’e yapılan hukuksuz saldırılardan kaynaklı çocuk ölümlerinden sorumlu olan yetkililerin de yargılanmasını istedi. Bunun için sürecin başlatılması gerektiği belirtildi.

Yemen yaklaşık 3 yıldır, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırısında Amerika Birleşik Devletleri tarafından temin edilen MK82 tipi bomba ile okul otobüsü vurulmuş, 43 çocuk hayatını kaybetmişti. 

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: Suudi Arabistan
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