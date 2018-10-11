İsrail ve BAE büyükelçileri ABD’de bir araya geldi

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ABD Büyükelçileri, Amerikan Ulusal Güvenlik Yahudi Enstitüsünün (JINSA) Washington'daki akşam yemeğinde bir araya geldi.

İsrail’in Haaretz gazetesine göre, BAE’nin Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe ile İsrail’in Washington Büyükelçisi Ron Dermer, JINSA’nın ABD'de düzenlenen dün akşamki yıllık akşam yemeğinde aynı masada ve yan yana oturdu.

Haberde, BAE’nin İsrail ile diplomatik ilişkisinin resmi bir şekilde bulunmadığına dikkat çekilerek, "İsrail ile resmi ilişkilerde bulunmayan Arap ülkelerinden yetkilileri, İsrailli yetkililerle birlikte görmek nadir bir durum" ifadeleri kullanıldı.

Uteybe ile Dermer’in "samimi bir şekilde muhabbet ettikleri" belirtilen haberde, aynı masada Mısır’ın Washington Büyükelçisi Yasir Rıda’nın da olduğu aktarıldı.

Haaretz gazetesi, Uteybe ve Dermer’in ABD’deki en etkin 2 diplomat ve başta Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo olmak üzere Trump başkanlığındaki ABD yönetimiyle yakın ilişkilere sahip olduğuna dikkat çekti.

Haberde, İsrail ile BAE’nin ABD ile olan yakın ilişkilerinin yanı sıra bu iki ülkenin İran’a ve Ortadoğu’daki vekillerine olan düşmanlıkları konusunda da ortak paydada buluştuklarına vurgu yapıldı.

Kaynak: AA