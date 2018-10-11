Çin'in Batı Sincan'daki siyasi eğitim kampları yasalaştı

Sincan Uygur Özerk Bölgesi yetkilileri, radikal ideolojilerle mücadele kapsamında mesleki yeterlilik eğitim merkezleri oluşturulması için yasalarda değişikliğe gitti.

Salı günü yayımlanan yasa değişikliği ile, ilçe veya daha büyük yerleşim merkezlerinde aşırılıkla mücadele için mesleki eğitim ve yeniden eğitim merkezleri kurulması yasal hale geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) ağustos ayında yayımladığı raporda, Çin'in 1 milyona yakın Uygur Türkü'nü yeniden eğitim için Batı Sincan'daki kamplara gönderdiği haberlerinin endişe verici olduğu uyarısını yapmıştı.

Uluslararası kuruluşların gündeminde

23 milyon Müslüman'ın yaşadığı Çin, bir süredir Uygur Türklerini dini aşırılıkla mücadele kapsamında topluca gözaltına aldığı gerekçesiyle uluslararası insan hakları kuruluşlarının hedefinde.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün de olduğu kuruluşlar, bu kişilere kamplarda Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping'e bağlılık yemini ettirildiğini belirtiyor.

"Komünist Parti sloganları attırılıyor"

Dünya Uygur Kongresi de haklarında hiçbir suçlama olmaksızın süresiz olarak kamplarda tutulan Uygurların, Komünist Parti sloganları atmaya zorlandığını aktarıyor.

Kamplardan çıktıktan sonra konuşan kaynaklar ise, burada fiziksel ve psikolojik işkence uygulandığını, ailelerinin kayıplara karıştığını öne sürüyor.

Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komisyonu bu iddialarla ilgili ağustos ayında bir rapor yayımlayarak, Çin'den gözaltına alınan kişilerin derhal serbest bırakılmasını, tutsakların sayısı ve gözaltına alınma gerekçelerinin de açıklanmasını talep etmişti.

BM panelinde konuşan Çin Birleşik Cephe Çalışma Birimi Sözcüsü Hu Lianhe, "Uygurlar dahil tüm Şincanlı vatandaşlar eşit özgürlük ve haklara sahiptir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: BBC, MSN News