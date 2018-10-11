Tanzanya'daki dev demir yolu projesini Türk inşaat şirketi gerçekleştirecek

Türk inşaat şirketi Yapı Merkezi, Tanzanya'nın ilk elektrikli demir yolu yapımı için 2 milyar dolarlık ihaleyi kazandı.

2021'de tamamlanması bekleniyor

İlk aşamasında, ülkenin doğusunu kuzeye bağlayan 700 kilometrelik demir yolu hattı projesiyle, yolcular ve mallar için geçiş sürelerinin düşürülmesi ve nakliye masraflarının azaltılması planlandı.

Doğu Afrika'da inşa edilen dünyanın en büyük demir yolu projesinin 2021'de tamamlanması bekleniyor.

Tanzanya demir yolu Şirketi genel müdürü Masanja Kadogosa, "Bu kendi başına Afrika'daki en büyük projelerden biridir. Ama aynı zamanda dünyanın en büyük projelerinden biri olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Kaynak: TRT World