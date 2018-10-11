  • 12 EKIM 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.927
    EURO 6.849
  • BIST 96522.94
    ALTIN 232.898
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tanzanya'daki dev demir yolu projesini Türk inşaat şirketi gerçekleştirecek

Tanzanya'daki dev demir yolu projesini Türk inşaat şirketi gerçekleştirecek

Türk inşaat şirketi Yapı Merkezi, Tanzanya'nın ilk elektrikli demir yolunun yapımı için 2 milyar dolarlık ihaleyi kazandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Türk inşaat şirketi Yapı Merkezi, Tanzanya'nın ilk elektrikli demir yolu yapımı için 2 milyar dolarlık ihaleyi kazandı.

2021'de tamamlanması bekleniyor

İlk aşamasında, ülkenin doğusunu kuzeye bağlayan 700 kilometrelik demir yolu hattı projesiyle, yolcular ve mallar için geçiş sürelerinin düşürülmesi ve nakliye masraflarının azaltılması planlandı.

Doğu Afrika'da inşa edilen dünyanın en büyük demir yolu projesinin 2021'de tamamlanması bekleniyor.

Tanzanya demir yolu Şirketi genel müdürü Masanja Kadogosa, "Bu kendi başına Afrika'daki en büyük projelerden biridir. Ama aynı zamanda dünyanın en büyük projelerinden biri olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Kaynak: TRT World

Etiketler: türkiye, tren yolu, Tanzanya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER