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Suriye’de son 29 yılın en kötü buğday hasadı

Suriye’de bu sene 1 milyon 200 bin ton buğday hasadı yapıldı. BM’ye göre bu miktar son 29 yılın en düşüğü. Verimsizliğin sebebi ise yedi senesini tamamlayan savaş ve kuraklık.

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Suriyede son 29 yılın en kötü buğday hasadı

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Suriye’de son 29 yılın en düşük buğday hasadının bu yıl gerçekleştiğini açıkladı. 2018’de yapılan toplam 1 milyon 200 bin tonluk buğday hasadının, ülkede geçen yıla oranla yüzde 30’luk bir düşüşe işaret ettiği kaydedilirken, bunda savaş koşullarının yanı sıra kuraklığın da etkili olduğu belirtildi.

FAO’nun verilerine göre Suriye’de savaşın başladığı 2011’den önce buğday hasadı ortalama yılda 4 milyon ton civarındaydı ve ülke 1 milyon 500 bin ton buğday ihraç edebiliyordu.

Öte yandan buğday hasadındaki bu düşüşün ekmeğe sübvansiyon uygulayan Suriye hükümetini zora sokabileceği belirtiliyor. Suriye Ulaştırma Bakanlığı, Haziran ayında yaptığı açıklamada çoğunluğu Rusya’dan olmak üzere 1 milyon 500 bin ton civarında buğday ithalatı yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: Reuters, BBC

Etiketler: tarım, suriye, buğday
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