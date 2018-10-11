Çin Pakistan'a yüksek vuruş kapasiteli insansız hava aracı satacak

Çin, Pakistan'a bir grup askeri sınıf drone satmak için anlaşmaya vardı. Anlaşmanın, Hindistan ve Rusya arasında gerçekleşen 5 S-400 hava savunma füzesi satış anlaşmasının ardından gelmesi ise dikkat çekti.

Pakistan Hava Kuvvetleri, İslamabad ve Pekin'in, Çin'in Chengdu Uçak Sanayi Grubu tarafından imal edilen insansız savaş hava araçları olan 48 Wing Loong II UCAVs'ını ortak üreteceğini söyledi.

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'ya göre Wing Loong-II, Çin'in 400 kilogramdan fazla yük taşıma ve yüksek vuruş kapasitesine sahip yüksek teknoloji ürünü bir uçak.

Çin'in şimdiye kadar yaptığı en büyük silah anlaşması

Orta irtifa insansız hava aracının, havadan yere füzelerle ve TG-100 lazer güdümlü bombalarla donatılabildiği belirtiliyor.

Pakistan'la yapılan bu anlaşma, Çin'in şimdiye kadar yaptığı en büyük silah anlaşması olarak tanımlanıyor.

Pakistan ve Çin arasındaki silah anlaşmasıyla ilgili haberler, 5 Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın almak için Hindistan'ın 5,4 milyar dolarlık anlaşma imzalamasından hemen sonra geldi.

"Çin ve Pakistan’a karşı üstünlük sağlama amacıyla alındı"

Hindistan'ın S-400'ler ile komşu ülkeleri Çin ve Pakistan'a karşı üstünlük sağlama amacıyla bu alımı yaptığı dile getiriliyor.

ABD, daha önce S-400 hava savunma sistemleri satın alan Çin'e yaptırım uygulama kararı almıştı.

Kaynak: Press TV