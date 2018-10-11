ABD Illinois Üniversitesinden yeni ders: Trumpaganda

ABD Başkanı Donald Trump'ın "fake news" (sahte haber) sloganıyla basına karşı açtığı savaş, ABD'nin Illinois Üniversitesinde ders konusu oldu. Yeni eğitim yılının ikinci yarısı için planlanan 8 haftalıkı derste, ABD Başkanı Trump'ın “gerçeklere, basına ve demokrasiye karşı savaşı" incelenecek.

Trumpaganda dersi, ABD'li medya profesörü Mira Sotiroviç tarafından üniversitenin Urbana-Champaign kampüsünde verilecek.

ABD'li basın kuruluşlarının konuyla ilgili sorularına cevap vermeyi reddeden Profesör Mira Sotiroviç, öğrenci gazetesi The Daily Illini'ye konuştu. Trumpaganda dersi ile öğrencilerin Trump'ın propagandası ve gerçekleri arasındaki farkı tanımasına yardımcı olacağını söyleyen Sotiroviç, "Propaganda sadece haber, reklam ya da halkla ilişkiler gibi başka bir şeyle kamufle edilmişse etkilidir. Propagandayı nasıl algılayabileceğini, tanımlayacağını bilmek çok önemlidir" dedi.

Trump'ın basın kuruluşlarına yönelik suçlamaları

ABD Başkanı Trump, basın kuruluşlarını yalan haberlerle çok sayıda kişinin hayatını tehlikeye atmakla suçlamıştı.

"Trump sendromu hastalığına yakalanmış medya hükümetimizin gizli yazışmalarını ifşa ettiğinde sadece gazetecilerin değil çok sayıda kişinin hayatını tehlikeye atıyor. Hiç vatanseverce değil. Basın özgürlüğü ve haberleri iletme sorumluluğu birlikte yürür."

350 medya kuruluşu "özgür basın" kampanyası başlatmıştı

ABD merkezli New York Times gazetesinin yayıncısı Arthur Gregg Sulzberger, Trump'ın gazeteciler için "halk düşmanı" demesinin medyaya karşı şiddet oluşturabileceğini söylemişti.

ABD'nin medya kuruluşları, "Sahte haber yapan medya benim değil, Amerikan halkının düşmanı" diyerek medyaya saldıran ABD Başkanı Trump'a karşı kazan kaldırmıştı. ABD merkezli Boston Globe gazetesinin çağrısıyla, ülke çapında yaklaşık 350 haber kuruluşu özgür basın kampanyası başlatmıştı.

[Gazeteciler düşman değildir.]

Kaynak: USA Today