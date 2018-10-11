Hindistan'da siklon fırtınası alarmı: 300 bin kişi tahliye edildi

Saatte 150 kilometre hıza ulaşan siklon fırtınası, Hindistan'ın doğu sahil şeridini vurdu. Ağaçları ve elektrik direklerini yerinden söken fırtına nedeniyle 300 bin kişi tahliye edildi.

Hükümet yetkilisi Digant Rautre tahliye edilen vatandaşların siklon barınaklarında ve okullarda tutulduğunu söyledi.

Yılın bu zamanında siklon fırtınaların yaşandığı bölgede çok sayıda ölüm ve yıkım yaşanıyor. 1990 yılında gerçekleşen Pradesh Siklonu Güney Hindistan’ı vuran en kötü hava olayı olarak tarihe geçti.

Şiddetli sellere neden olan fırtına bin kişiyi öldürdü. Yaralanmalar, elektrik kesintileri, gıda ve suya erişimin eksikliği nedeniyle 2,6 milyon kişi bu hava olayından etkilendi.

Kaynak: AP News, Reuters, Hindustantimes