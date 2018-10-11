Yemen'de görme engelli köylülerin hayat mücadelesi

Yemen'de 200 kişinin yaşadığı Mahat Köyü'nde, insanların çoğu görme engelli.

Köy halkının yaşadığı evlerin çoğu, tahtadan yapılmış derme çatma yapılardan oluşuyor.

Erkeklerin iş bulmakta zorlandığı köyde halk, küçük tarlalarda yapılan tarım ve hayvancılık ile yaşamını idame ettirmeye çalışıyor.

Yüzlerce yıldır devam eden akraba evliliklerinin neden olduğu görme engeli, halkın yoksullukla mücadelesini daha zorlu hale getiriyor.

Temel geçim kaynakları kına

Köy halkının çoğu, kısıtlı tarım ve hayvancılığın yanı sıra üretttiği kına ile para kazanıyor.

Aileler sattıkları kına mahsulünden gelen paralar ile çocuklarının okul masraflarını karşılıyor ama bu da çoğu zaman yeterli olmuyor.

2015’den beri devam eden iç savaş nedeniyle Mahat halkı devlet hizmetlerinden de yaralanamıyor.

Bu durum, köy halkının yaşamını daha da zorlaştırıyor.

Yüzlerce yıldır süren körlüğün sebebi akraba evliliği

Uzmanlar, Mahat Köyü'nde yüzlerce yıldır süren görme hastalığının genetik olarak evlilikler yolu ile nesilden nesille geçtiğini düşünüyor.

Doktorlar, yeni doğan çocuklarda optik sinirler düzgün çalışmadığı zaman, doğumdan aylar sonra çocuklarda körlüğün kendini gösterebildiğini söylüyor.

Nesilden nesile devam eden akraba evilikleri

Yemen’de akraba evliliklerinin yaygın oluduğu biliniyor. Genellikle kuzenlerin evlendiği ülkede doktorlar, özellikle bu köyde yüzyıllar boyunca devam eden melez evliliklerin çocukların kör olarak doğmalarına yol açtığını belirtiyor.

Akraba evlilikleri ve genetik hastalıklar hakkında Yemen’de farkındalık yaratacak projeleri uygulamak oldukça zor, zira kırsal alanda bir toplumsal norm olarak kabul ediliyor.

Yemen’in kuzeyinde hakimiyet kurmuş olan Husi militanları ile güneyde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasında devam eden iç savaşta ise uygun tıbbi yardımın köye ulaştırılması mümkün görünmüyor.

Kaynak: TRT World, AP

