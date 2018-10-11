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Papa: Kürtaj yaptırmanın kiralık katil tutmaktan farkı yok

Katolik Kilisesinin lideri Papa Francesco, İtalya'nın San Pietro Meydanı'nda yaptığı konuşmada, kürtaj yaptırmayı "bir sorunu çözmek için kiralık katil tutmaya" benzetti.

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Papa: Kürtaj yaptırmanın kiralık katil tutmaktan farkı yok

Papa Francesco, "Yaşamla ilgili çelişkili bir yaklaşım; başka bir değeri korumak için ana rahmindeki bir hayatın susturulmasına izin veriyor. Masum, savunmasız bir hayatı sona erdirmek nasıl insani olabilir? Ne kadar küçük olursa olsun bir insanın canını almak doğru değil" dedi.

Bunun, Papa'nın şimdiye kadar kürtaj konusunda yaptığı en ağır eleştiri olduğu belirtiliyor.

İtalya'daki kadın hakları grupları, aşırı sağcı siyasetçiler ve kürtaj karşıtı grupların çağrılarından sonra olası bir sınırlanma ya da tamamen yasaklamanın önüne geçmeye çalışıyor.

Kürtaj karşıtı gruplara destek

Aşırı sağcı Lig Partisi'nin elindeki Verona Belediyesi geçen hafta şehri, "yaşam hakkı taraftarı bir kent" olarak ilan etmiş ve "kürtajı önlemek ve anneliği özendirmek için" kürtaj karşıtı gruplara mali destek sağlama kararı almıştı.

Belediye ayrıca annelerin kimliklerini gizleyerek çocuklarını evlat vermesini sağlayacak bir girişim başlatmıştı.

Mayıs ayında onaylanan karar tasarısı, İtalya'da kürtajın yasallaştırılmasının 40'ıncı yıl dönümünde Verona Belediye Meclisine sunulmuştu. Yasal olmasına rağmen, ülkedeki jinekologların yüzde 70'inin "ahlaki nedenlerle" kürtaj yapmayı reddettiği belirtiliyor.

Kaynak: BBC

Etiketler: papa, kürtaj
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