Çin bir milyon Müslümanı zorla siyasi eğitim kampına aldı

BM İnsan Hakları İzleme Komisyonu Cuma günü gerçekleştirilen panelde yaptığı açıklamada, Çin'in Sincan Özerk Bölgesi'nde yaşayan Müslüman azınlıktan bir milyon kişiyi etrafı çitlerle çevrili gözaltı kamplarında tutulduğunu açıkladı.

Aşırılıkla mücadele bahanesi

Komisyon'un Çin raporunda “Çin’den aldığımız güvenilir raporlarda Sincan Özerk Bölgesi’nde kurulan ve aşırılıkla mücadele bahanesi ile yapılan gizli siyasi eğitim kamplarından büyük endişe duyuyoruz” denildi.

Çin ise yaptığı açıklamalarda, Uygur Özerk bölgesinde aşırı dini hareketlere karşı mücadele verdiğini, ayrıca bölgede ayrılıkçı hareketlerinde olduğu ve bunların saldırı hazırlıkları yaptığını iddia ediyor.

Çin cevap vermedi

Cenevre’de devam eden toplantılara katılan 50 kişilik Çin Heyeti, bu konu üzerinde sorulan sorulara herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.

Öte yandan, Çin İnsan Hakları Savunucuları Grubu’nun geçen ay yayınlanan raporunda, Çin'de 2017 yılında gerçekleşen tutuklamaların yüzde 21’inin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde meydana geldiği açıklandı.

Çin’in Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Yu Jianhua, ülkesinin tüm etnik gruplar arasında dayanışmayı sağlamaya çalıştığını söyledi.

Ancak BM Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu Üyesi Jay McDougall, Uygur Türkleri ve diğer Müslümanlara etnik ve dini sebeplerle “Devletin düşmanı” muamelesi yapıldığını vurguladı. McDougall ayrıca, Mısır ve Türkiye’de okuyan 100 öğrencinin Çin’e döndükten sonra tutuklandığını ve bazıların tutukluluk sırasında yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kaynak: Reuters