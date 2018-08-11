Ruhani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD mesajı

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan haberde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin özel temsilcisi Mahmud Vaizi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretinde, 2015 yılında İran'ın uluslararası güçlerle yaptığı nükleer anlaşmanın kaderi ve ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların ele alındığı açıklandı.

Vaizi, Kapsamlı Ortak Eylem PLanı (KOEP) ile ilgili son gelişmeler, ABD'nin İran aleyhindeki ambargolarının başlaması ve İran’ın bu husustaki tutumu hakkında Erdoğan'la görüşerek, İran’ın, Amerika’yı yaptıklarına pişman edene kadar direneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş birliğine devam vurgusu

Erdoğan da görüşmede Cumhurbaşkanı Ruhani’nin mesajını almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bir kez daha ülkesinin İran ile iş birliğini devam etme iradesini vurguladı ve iki ilişkilerinin gelişmesi ve muhtemel engellerin giderilmesine vurgu yaptı.

Erdoğan, yakın gelecekte Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşme temennisinde bulundu.

Vaizi, Ankara temasları çerçevesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüştü. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoları uygulamayacağını belirterek,‘’Açık bir şekilde Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoları uygulamayacağımızı ilan ettik’’ dedi.

Çavuşoğlu, İran’ın çeşitli konular özellikler Amerika’nın Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çıkması hususundaki tutumunun takdire şayan olduğunu söyledi.

Kaynak: TRT Haber, IRNA