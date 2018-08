Yemen'de 2 bin 400 çocuk hayatını kaybetti

Saada'da kalabalık bir pazar yerinde çoğu 10 yaşının altındaki okul çocukları taşıyan bir otobüsü hedef alan saldırıda 29'u çocuk 50'den fazla kişi ölmüş, çoğu çocuk 77 kişi de yaralanmıştı.

Çocukları hedef alan saldırıların asla kabul edilemeyeceğini belirten UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, "Yemen'de bir okul otobüsünde bulunan masum çocukları hedef alan hava saldırısı karşısında dehşete düştüm. Artık yeter" ifadelerini kullandı.

Attacks on children are absolutely unacceptable.



I’m horrified by the reported airstrike on innocent children, some with UNICEF backpacks, on a school bus in #Yemen.



Enough is enough.#ChildrenUnderAttack #NotATarget