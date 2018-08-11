Yemen'de 2 bin 400 çocuk hayatını kaybetti

Saada'da kalabalık bir pazar yerinde çoğu 10 yaşının altındaki okul çocukları taşıyan bir otobüsü hedef alan saldırıda 29'u çocuk 50'den fazla kişi ölmüş, çoğu çocuk 77 kişi de yaralanmıştı.

Çocukları hedef alan saldırıların asla kabul edilemeyeceğini belirten UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, "Yemen'de bir okul otobüsünde bulunan masum çocukları hedef alan hava saldırısı karşısında dehşete düştüm. Artık yeter" ifadelerini kullandı.

Attacks on children are absolutely unacceptable.



I’m horrified by the reported airstrike on innocent children, some with UNICEF backpacks, on a school bus in #Yemen.



Enough is enough.#ChildrenUnderAttack #NotATarget — Henrietta H. Fore (@unicefchief) 9 Ağustos 2018

2 bin 400 çocuk öldürüldü, 3 bin 600’den fazlası yaralandı

UNICEF'in resmi sitesinde Fore'un konuyla ilgili şu açıklamalarına yer verildi:

“Yemen’in Sa’ada kentinde bir otobüsü hedef alan ve gelen haberlere göre çok sayıda çocuğun ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan dehşet verici saldırı ülkede sürmekte olan acımasız savaşta gelinen en dip noktadır. Şimdi gündemdeki soru, bu saldırının aynı zamanda bir dönemeç noktası olup olmayacağıdır; bu noktadan sonra savaşan taraflar, BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluluklar çocuklar için gereken neyse onu yapsınlar ve bu çatışmaya bir son versinler.





UNICEF ve diğerleri çocukların korunması ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi için sürekli çağrıda bulunmuştur. Bu çağrılara hiç kulak asılmamıştır. 2015 yılından bu yana yaklaşık 2 bin 400 çocuk öldürülmüş, 3 bin 600’den fazlası yaralanmış, binlerce masum kişinin yaşamı zarar görmüş ya da yıkılmıştır. Hastanelere, okullara ve altyapı tesislerine yönelik saldırılar ise sıradanlaşmıştır.



Sürüp giden çatışmalar, peş peşe gelen saldırılar, güvensizlik ve şiddet nedeniyle ortaya çıkan erişim sınırlılıkları, en muhtaç durumda olanlara ulaşma imkânlarımızı da engellemektedir. Bu kesimler arasında insani yardımlara muhtaç 11 milyon çocuk da yer almaktadır."

Birleşmiş Milletler de tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Koordinatörü Lise Grande, Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan otobüse düzenlenen saldırının "korkunç ve kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Grande yaptığı yazılı açıklamada, dün Sada ilinde düzenlenen hava saldırısında çoğu 10 ila 13 yaş arasında onlarca çocuğun öldüğünü hatırlatarak, "Bu saldırı korkunç ve kesinlikle kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Yemen'deki savaşın maliyetinin her geçen gün arttığını kaydeden Grande, "Yemen, dünyadaki en kötü insani krizi yaşıyor. Yemen'de nüfusun yüzde 75'ini oluşturan 22 milyon kişi insani yardıma ve korumaya muhtaç" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: UNICEF, AA