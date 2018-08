Havalimanı çalışanı uçağı kaçırdı jetler peşine düştü

ABD Seattle'da film gibi bir uçak kaçırma olayı yaşandı. Yerel yetkililere ve üst düzey bir federal havacılık kaynağına göre, Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı'nın bir çalışanı, Horizon Havayolları'nın yolcusu olmayan bir Bombardier Q400 tipi uçağını kaçırdı.

Savaş jetleri havalandı

Hava trafiğinin kontrol altına alınması için iki F-15 savaş jeti, kaçırılan uçağın peşine düştü.

Kaçırılan uçak, Kenton Adası yakınlarında düştü.

Pierce bölgesi emniyetinden sözcü Ed Troyer, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, uçağı kaçıran teknisyenin uçağı intihar amaçlı kaçırdığını ve terörle bağlantısı olmadığını söyledi.

Olay nedeniyle uçuşlar durdu

Yaşanan olay sırasında havalimanındaki uçuşların durdurulmasıyla yolcular havalimanında mağdur oldu.

Seattle-Tacoma Havalimanı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, olay sırasında uçakta yolcu bulunmadığını ve hava trafiğinin tekrar devam ettiğini açıkladı.

An airline employee conducted an unauthorized takeoff without passengers at Sea-Tac; aircraft has crashed in south Puget Sound. Normal operations at Sea-Tac Airport have resumed.