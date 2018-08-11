  • 11 AĞUSTOS 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.414
    EURO 7.324
  • BIST 94939.63
    ALTIN 249.72
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kuzey Kore lideri Kim Jong-un fanilayla fabrika denetledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un fanilayla fabrika denetledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, aşırı sıcaklar yüzünden fanilayla fabrika denetledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un fanilayla fabrika denetledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Hwanghaenum-do kentindeki balık turşusu fabrikasına geleneksel Mao ceketi yerine, hasır şapka ve kısa kollu gri bir takımla geldi.

Ancak devlet medyasının yayımladığı fotoğraflarda, Kim'in bir süre sonra ceketini çıkararak karısı Ri Sol-ju'ya verdiği görüldü.

Ziyaret sırasında hava sıcaklığının 37.8 derece olduğu belirtiliyor. Kim, kıyafetlerinde Kuzey Kore'nin kurucusu olan dedesi Kim Il-Sung'u örnek alıyor.

Kim Jong-un, halkı yeniden vinalon adı verilen kumaştan yapılan giysileri giymeye özendiriyor.

Kuzey Kore'ye özgü bu kumaş alkol, kömür ve kireçten yapılıyor. Kim, bu yılbaşı konuşmasında vinalon üretiminin artırılması çağrısında bulunmuştu. Balık ağlarında da kullanılan ve son derece kalın bir kumaş olan vinalon, Kuzey Korelilerin ulusal kimliğinin bir parçası olarak kabul ediliyor.

Kaynak: BBC, Reuters

Etiketler: Kim Jong-un, fanila, fabrika
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER