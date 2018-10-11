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Soyuz kapsülü acil iniş yaptı

Kazakistan’da Baykonur uzay üssünden fırlatılan Rus Soyuz uzay aracında arıza meydana gelmesi nedeniyle ekibin acil iniş yaptığı açıklandı.

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Soyuz kapsülü acil iniş yaptı

Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos'tan yapılan açıklamaya göre, Rus kozmonot Aleksey Oviçinin ile Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotu Nick Hague’yi Uluslararası Uzay İstasyonuna götürecek Soyuz MS-10 kapsülünü taşıyan rokette fırlatıldıktan bir süre sonra arıza meydana geldi.


Rus basınında yer alan habere göre, roket kısmından kurtulan kapsülün paraşütle Kazakistan’a acil iniş yaptığı ve ekibin sağ olduğu ifade edildi.

Ayrıca ekibin iniş yaptığı bölgeye, içinde sağlık ve kurtarma ekiplerinin bulunduğu 4 helikopter gönderildiği aktarıldı.

Roskosmos’un kazayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: soyuz, Rus
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