Soyuz kapsülü acil iniş yaptı

Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos'tan yapılan açıklamaya göre, Rus kozmonot Aleksey Oviçinin ile Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotu Nick Hague’yi Uluslararası Uzay İstasyonuna götürecek Soyuz MS-10 kapsülünü taşıyan rokette fırlatıldıktan bir süre sonra arıza meydana geldi.

Russian Soyuz rocket suffered malfunction during launch, new ISS crew to make emergency landing approximately in Kazakhstan - reports https://t.co/ci9ehrGquS pic.twitter.com/GUOVuIEom1 — RT (@RT_com) 11 Ekim 2018

Rus basınında yer alan habere göre, roket kısmından kurtulan kapsülün paraşütle Kazakistan’a acil iniş yaptığı ve ekibin sağ olduğu ifade edildi.

Ayrıca ekibin iniş yaptığı bölgeye, içinde sağlık ve kurtarma ekiplerinin bulunduğu 4 helikopter gönderildiği aktarıldı.

Roskosmos’un kazayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

Kaynak: AA