Fransa'da görme engelli adam köpeğiyle birlikte marketten dışarı atıldı

Fransa Marsilya'da Arthur Aumoite adlı görme engelli kişi ve rehber köpeği Loya, hijyen kurallarını çiğnedikleri gerekçesiyle market personeli tarafından dışarı çıkarılmak istendi.

Kendisini dışarı çıkarmak isteyen personele görme engelli olduğunu ve rehber köpeklerin evcil hayvan statüsüne girmediğini, ülkede yasaların belli olduğunu belirten Aumoite, dışarı çıkmayacağını polis çağıracağını söyledi.

Ancak Aumoite, iki market personeli tarafından kolundan tutularak marketin dışarısına çıkarılmak istendi.

Olaya şahit olan çevredeki müşteriler duruma tepki göstererek market çalışanlarını durdurmaya çalıştı ancak Arthur Aumoite rehber köpeğiyle birlikte dışarı çıkarıldı.

Diğer müşteriler tarafından kaydedilen olayın görüntüleri ise sosyal medyayı karıştırdı.

Kaynak: BBC