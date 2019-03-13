Avrupa Parlamentosu, Fransız aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin (Front National) kurucusu ve eski lideri Jean-Marie Le Pen'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

Le Pen'in eski partisi AP çatısı altında yaşanan istihdam skandalı nedeniyle uzun süredir Fransız yargısının yakın merceğindeydi. Aşırı sağcı partiden bazı vekillerin 2009 - 2017 yılları arasında toplam yedi milyon euroyu zimmetlerine geçirdikleri belirtiliyor.

Le Pen ve kızı Marine Le Pen'in de aralarında olduğu 16 milletvekilinin parlamento asistanı olarak istihdam ettiği kişilerin AP yerine Fransa'da yasa dışı bir biçimde Ulusal Cephe (bugünkü adıyla Ulusal Birleşme) için çalıştıkları, buna rağmen maaşlarının Avrupa Birliği bütçesinden ödendiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AFP, DW