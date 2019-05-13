İsrail Başsavcılığı, Batı Şeria’nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde yaşayan Devabişe ailesinin evini yakmak ve "kasıtlı adam öldürmek" suçlaması ile yargılanan şüphelilerden biriyle anlaşmaya vardı.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre anlaşma, şüpheli hakkında “kasıtlı adam öldürmek” ve 3 kişinin öldürülmesi suçlamalarının düşürülmesini öngörüyor.

Bunun yerine, Devabişe ailesinin evini “ırkçı” saiklerle yaktığını kabul eden şüpheli, “kasıtlı yakma” ile suçlanıyor.

Haberlerde, İsrail Başsavcılığının şüpheli hakkında 5 yıl hapis cezası vereceği yer alırken, sanığın avukatı, mahkemeden müvekkilinin serbest bırakılmasını isteyeceğini söyledi.

Devabişe ailesi yok oldu

Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Duma beldesinde Filistinlilere ait bir evin 31 Temmuz 2015 sabahı Yahudi yerleşimciler tarafından kundaklanması sonucu, ailenin 18 aylık bebeği Ali Devabişe yanarak hayatını kaybetmiş, anne, baba ve 4 yaşındaki diğer çocukları Ahmed ise ağır yaralanmıştı.

Filistin ve uluslararası toplumda büyük infiale yol açan saldırının ardından, 31 yaşındaki baba Saad ve 28 yaşındaki eşi Riham Devabişe de tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirmiş, kundaklamadan tek sağ kurutulan Ahmed ise vücudunun yüzde 60'ı yanmış olduğundan uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

İsrail yönetimi, olayı gerçekleştiren 4 Yahudi yerleşimciden 2’sini ele geçirdiğini açıklamış ve gizli bir soruşturma yürütmüştü. Bu süre zarfında aşırı Yahudi örgütler, polis ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) hakkında karalama kampanyaları düzenlemişti.

Kaynak: The Times of Israel, Al Arabi Al Jadeed