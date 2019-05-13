Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde İngiliz Sky News televizyonuna konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesini takip eden gelişmelerle ilgili, "İki tarafın da istemediği halde tırmanan bu gerilime bağlı olarak bir tür çatışma çıkması ihtimalinden son derece kaygılıyız" dedi.

Brüksel’de Avrupalı mevkidaşlarıyla bu kaygısını paylaşacağını belirten Hunt, "En önemli konu İran’ı yeniden nükleerleşme yoluna sokmamayı temin etmemizdir" diye konuştu.

İran’ın nükleerleşmesinin komşu ülkeleri de bu yola yöneltebileceğini ifade eden Hunt, "Bu bölge zaten dünyadaki en istikrarsız bölge. Böyle bir gelişme yanlış istikamette büyük bir adım olur" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA