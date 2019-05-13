İhvan Genel Sekreteri Mahmud Hüseyin, İstanbul'da bir otelde düzenlenen 4'üncü geleneksel iftar programında yaptığı konuşmada, "ABD'nin İhvan'ı yabancı terör örgütleri listesine alma hamlesi, ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planına bir hazırlıktır. ABD yönetimi İhvan'ı terör listesine almak için herhangi bir yasal veya siyasi gerekçe göstermiş değil." dedi.

Birkaç yıl önce de İngiltere parlamentosu ve hükümetinin İhvan'ın terörle ilgisi olup olmadığı meselesini ele aldığına işaret eden Hüseyin, o dönemde de İngiltere'nin uzun bir araştırmanın ardından "İhvan'ın terör ve şiddetle bir bağlantısı olmadığı ve şiddet içeren aşırılığın karşısında koruyucu bir duvar olduğu" sonucuna vardığını hatırlattı.

Hüseyin son olarak şiddet, aşırılık ve tekfir etme yolunu benimseyen herkesin teşkilattan ayrıldığını veya çıkarıldığını vurguladı.

İftar programına katılanlar arasında yer alan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay da "Orta Doğu'da bulunan diktatörlüğü destekleyen ABD, Türkiye'deki demokrasi konusunda ise endişeli olduğunu söylüyor." dedi.

Hamas'ın Filistin dışındaki lideri Mahir Salah ise "Yüzyılın Anlaşması" adı verilen planın şüpheli bir anlaşma olduğunu ve bugün karş ısında sadece Hamas ile İhvan'ın durduğunu söyledi.

İstanbul'da düzenlenen iftar programına Mısır ve dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 500 kişi katıldı.

Beyaz Saray'dan 30 Nisan'da yapılan açıklamada, Donal Trump yönetiminin, İhvan'ı, yabancı terör örgütleri listesine almayı planladığı duyurulmuş ancak bu kararın Mısır'daki İhvan dışında diğer ülkelerdeki kollarını da kapsayıp kapsamayacağı hakkında bilgi verilmemişti.

Kaynak: AA