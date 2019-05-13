Reuters, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın İsveç'te iki kadına tecavüz ettiği iddialarına ilişkin soruşturmanın yeniden açıldığını duyurdu.

WikiLeaks’in Genel Yayın Yönetmeni Kristinn Hrafnsson, “Julian Assange’ın 11 Nisan 2019’da tutuklanmasından bu yana İsveç’e soruşturmaları yeniden açmaları konusunda önemli bir siyasi baskı yapıldı, ancak her zaman bu davayı çevreleyen siyasi baskılar oldu. Bu, Assange'ın kendisini aklaması için bir fırsat olacak.” dedi.

Julian Assange'ın tutuklanması

ABD'ye ait çok sayıda gizli belgeyi WikiLeaks adlı internet sitesinden sızdırmakla suçlanan ve 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtinde bulunan Ekvador Büyükelçiliğindeki bir odada yaşayan 47 yaşındaki Julian Assange,11 Nisan'da tutuklanmıştı.

Yaşananların uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıklayan Wikileaks ise Ekvador'un Assange'ın sığınma hakkını yasa dışı şekilde geri çektiğini savunmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, Assange aleyhinde suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: Reuters