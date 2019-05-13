İspanya'nın El Pais gazetesinin haberine göre, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ellen Lord, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye gönderdiği mektupta, AB'nin savunma politikalarında attığı tek taraflı adımları eleştirdi.

Lord, Mogherini'ye gönderdiği 1 Mayıs tarihli mektupta, AB'nin tek başına yürüttüğü savunma projelerinin, son 30 yıldır devam eden AB'nin transatlantik savunma endüstrisine entegrasyonu ve NATO aracılığıyla askeri iş birliğini tehlikeye soktuğunu savundu.

Mektupta, Donald Trump yönetiminin AB'nin savunma ve silahlanma projelerini, başta ABD olmak üzere üçüncü ülkeleri hesaba katmaksızın yürütmesi halinde ticari ve siyasi ilişkilerde misilleme yapma tehdidinde bulunması dikkat çekti.

AB Konseyinin üye ülkeler arasında savunma iş birliğini daimi hale getirmeyi öngören "Yapılandırılmış Daimi İşbirliği" (PESCO) kurulması ve AB'nin 18 Nisan'da kabul ettiği 13 milyar euro'luk bir "Savunma Fonu" oluşturulması kararına atıfta bulunan Lord, ABD'nin bu girişimlerden "derin endişe duyduğunu" aktardı.

Lord, AB'nin askeri kapasitesini artırma girişimlerini sert dille eleştirerek, "kıt savunma kaynaklarının dağıtılması ve birlikte çalışmayan askeri sistemlerin, NATO ile AB arasında gereksiz rekabetin oluşmasına neden olacağını" vurguladı.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, AB'nin tek taraflı savunma projelerini sürdürmesi halinde bunun, "Avrupa savunma girişimleri üzerine 15 yıl önce yaşanan tartışmaları güçlü bir şekilde tekrardan gündeme getireceği" uyarısını yaptı.

İspanyol gazetesi, Lord'un mektubuyla ABD'nin AB'ye "savunmaya daha fazla harcama yapılmasına evet ama bağımsız stratejiler geliştirmeye hayır" mesajı verdiği yorumunu yaptı.

İspanyol düşünce kuruluşu Elcano Enstitüsünün Brüksel Ofisi Direktörü Luis Simon da söz konusu mektupla ilgili El Pais'e yaptığı değerlendirmede, "Açık bir çıkar çatışması ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA